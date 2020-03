„O domovu pro seniory velmi intenzivně jednáme s firmou a Plzeňským krajem. Nyní mezi námi koluje memorandum o spolupráci, které připravil Plzeňský kraj. Spočívá v tom, že pokud zde bude SeneCura dům pro seniory stavět a provozovat, zařadí ho kraj do sítě poskytovatelů sociálních služeb a jsou dané i počty lůžek, jak se bude každý rok zařazovat,“ řekl starosta Horažďovic Michael Forman.

Starosta si plánovanou výstavbu chválí. „Pro nás je to dobré, protože soukromý vlastník dům postaví, bude ho provozovat a dostane i příspěvek, který by dával kraj městu. Když je dům v síti poskytovatelů služeb, bude úhrada pobytu podle vyhlášky, což je také dobré,“ uvedl Forman.

V současné době se čeká na podepsání memoranda všemi třemi stranami. Město už ho podepsalo, kraj rovněž, takže se počítá s jeho souhlasem, a nyní je řada na SeneCuru.

Po podepsání memoranda by město jednalo se společností o právu provedení stavby na pozemku města. Vedení radnice počítá i s tím, že si připojí podmínku na dvacet či třicet let, že tam bude společnost provozovat domov pro seniory. Starosta také potvrdil, že by mělo jít o obdobný projekt, jaký plánovalo město. Společnost počítá s úpravami především v rámci provozních místností, které si přepracuje dle svých potřeb. Kromě dalších kroků ohledně domova pro seniory letos město plánuje také rekonstrukci domu s pečovatelskou službou, kde chce vyměnit okna, zateplit a opravit dveře. Rozpočet je zhruba 18 milionů korun.