Řeč je o mladé spisovatelce Dominice Hájkové z Klatov, která si tak nyní plní svůj sen. Co nyní prožívá a jaké má sny, se Deníku svěřila během rozhovoru.

Pokřtila jste svoji knížku; co vás přivedlo k psaní?

Už když jsem byla malá, psala jsem sestře pohádkové příběhy, takových bych našla doma několik. V průběhu dospívání jsem pak psala různé krátké povídky. Psaní bylo vždy mým koníčkem a věděla jsem, že bych jednou chtěla vydat knihu. Jednou v létě jsem byla u babičky na prázdninách a tam se mi v hlavě zrodil nápad právě na knihu Neutečeš, kterou jsem nedávno vydala. Bylo mi 19 let, když jsem ji začala psát a během tří let jsem ji postupně upravovala a přemýšlela nad jejím vydáním.

Jde o vaši prvotinu; jaké to pro vás je držet v ruce svou knihu?

Je to nepopsatelný pocit. Každý vášnivý čtenář ví, jak nová kniha voní, když jí poprvé otevře. A když si takhle můžete vzít do rukou vlastní knihu, je to nádherné. Držím v rukou svůj sen. Zároveň ale víte, že vaši knihu může už přečíst naprosto kdokoliv,a tak doufáte, že se kniha bude líbit. Už neleží jen tak v šuplíku. Ale jsem strašně vděčná za to, že mohla vyjít. Splnil se mi sen a to je to nejdůležitější.

O čem kniha vypráví?

Pojednává o domácím násilí a alkoholismu, ale také o hledání nové síly, opravdovém přátelství, lásce a každodenních momentech, se kterými se ztotožní každý z nás. Kniha je i přes tíživé téma velmi humorná. S hlavní hrdinkou Alicí prožijeme období, které předcházelo útěku od snoubence, který hodně pil a hrdince ubližoval psychicky i fyzicky. Hrdinka knihy se poté dostane na vesnici, kde trávila svoje mládí u babičky, a zkouší začít nový život tam. O tom, jak se s tím Alice vypořádá, už ale více v knize.

Budete chtít v psaní pokračovat?

Rozhodně ano. Mám momentálně napsanou druhou knihu a třetí jsem začala psát. Až bude po křtu mé prvotiny, rozhodně se pokusím hned vydat druhou knihu. A zda bude pokračováním knížky Neutečeš, to nechávám jako tajemství. Doufala jsem, že budu mít hezké zpětné vazby od čtenářů, ale že mi budou čtenáři psát, že jsem je rozplakala, dodala jim lásku ke čtení a že potřebují nutně pokračování, to jsem nečekala a je to nádherný pocit. Děkuji všem. A určitě se ode mě můžete těšit na další knihy.