Domažlická ulice je po celkové rekonstrukci, která skončila v červenci. Ale již v pátek 19. srpna během přívalového deště na dvou místech praskl asfalt, což mnohé obyvatele naštvalo, některé i pobavilo. „Těžko říct, jestli je to k smíchu nebo k pláči. Úplně nová silnice se zničí hned při prvním velkém dešti. A nešlo o zrovna malé puklinky, co jsem viděl. Tak snad už to opraví tak, aby se to nestalo znova, hlavně aby pak nepraskala třeba v zimě mrazem,“ řekl řidič Pavel Suchan, který po silnici jezdí každý den a nyní ho rozčiluje opětovná objížďka, kde se v dopravní špičce tvoří kolony.