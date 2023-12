Pořadatel hodnotícího projektu, organizace HealthCare Institute, vyhlašovala nejlepší nemocnice v úterý večer v rámci prestižní odborné konference Efektivní nemocnice, která se konala v Praze. Do projektu Nemocnice ČR je každoročně zapojeno zhruba 150 nemocnic akutní péče z celé republiky. Vyhlašovatel je dělí do kategorie fakultní nemocnice a ostatní, kam patří nestátní, zpravidla střední a malé nemocnice. Hlavními hodnocenými oblastmi jsou: Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, Nemocnice pro život (cena sympatie personálu), Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců, Finanční zdraví nemocnic a Online komunikace.

Nemocnice pro nejmenší pacienty pořídila hezčí, bezpečnější a pohodlnější lůžka

Domažlická nemocnice se v čele žebříčků umisťovala už před pandemií covidu i během ní. Loni sice na nejvyšší příčky nedosáhla, ale letos se na ně opět vrátila. „Jsme jeden tým a držíme při sobě. V tom se nic nezměnilo a to je důvod, proč jsme v anketě opět úspěšní. Chtěl bych za to poděkovat všem zaměstnancům. Je to jejich úspěch, jejich ocenění," uvedl po převzetí ceny ředitel nemocnice Petr Hubáček, který doufá, že i přes současnou nepříliš lichotivou situaci nejen ve zdravotnictví se bude nemocnici dařit kvalitu a dostupnost péče dále rozvíjet v souladu s moderní medicínou. „Chceme i nadále zůstat pro veřejnost dobrým sousedem, na kterého se mohou kdykoli spolehnout," doplnil.

„Naše nemocnice, ať už přímo ty ve vlastnictví kraje, tak i Fakultní nemocnice Plzeň, se dlouhodobě umisťují v popředí žebříčků projektu Nemocnice ČR. Je to především skvělá vizitka pro samotné nemocnice a zaměstnance, kteří v nich pracují, že svoji práci vykonávají na vysoké úrovni. Za to jim patří velký dík. Ale je to i vizitka kvalitního zdravotnického vzdělávání v Plzeňském kraji, tedy i úspěch středních zdravotnických škol a obou plzeňských fakult zdravotnických studií i lékařské, které pro náš region vychovávají kvalitní lékaře, sestry, terapeuty a další zdravotníky," uvedl radní Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.

První areály se rozjíždějí, Špičák spustí lanovku ve čtvrtek, ceny zůstávají

Úspěchy Domažlické nemocnice v projektu Nemocnice ČR 2023 - základní hodnocení

Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů

1. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

2. Domažlická nemocnice

3. Neuron Medical, Centrum kardiovaskulární péče

Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů

1. Domažlická nemocnice

2. AHC Nemocnice Duchcov

3. Oblastní nemocnice Náchod

Nejlepší online komunikace

1. Nemocnice Havířov

2. Nemocnice Na Homolce

3. Nemocnice Pardubického kraje

4. Krajská nemocnice T. Bati - Zlín

5. Nemocnice Plzeňského kraje

Úspěchy Domažlické nemocnice v projektu Nemocnice ČR 2023 - dílčí hodnocení

Reakce personálu na případnou bolest hospitalizovaných pacientů

1. Karvinská hornická nemocnice

2. Domažlická nemocnice

3. Vsetínská nemocnice

Úcta a respekt k hospitalizovaným pacientům

1. Neuron Medical, Centrum kardiovaskulární péče

2. Karvinská hornická nemocnice

3. Domažlická nemocnice