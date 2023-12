Přesně po půl roce, kdy se konal první ze tří vyprodaných koncertů Marka Ztraceného v Edenu, Voyo nabízí v exkluzivní premiéře dokument Marek Ztracený: Cesta do Edenu. Zamířilo tam sto tisíc jeho fanoušků, kteří si užili neskutečnou show.

Ukázka z dokumentu Marek Ztracený: Cesta do Edenu | Video: se svolením Voyo

Český slavík v dokumentu své fanoušky pustí do svého soukromí, zavzpomíná na své hudební začátky a popíše, jakým strastem příprava tří obřích stadionových koncertů čelila. Přiblíží, jak nákladné takové koncerty jsou. Dokument je zároveň pozvánkou na záznam koncertu z Edenu, který TV Nova uvede na Silvestra o půl noci.

„Je to pro mě víc než dokument a hned na začátek je dobré říct, že není pouze o Edenu. Je to popis cesty, které byla opravdu klikatá, chvílemi dramatická, ale krásná. Je tam spousty emocí a překvapivých informací. Poprvé jsem nechal nahlédnout i do svého soukromí, protože s těmito koncerty souviselo. Když jsem tenhle dokument viděl, měl jsem husí kůži a na konci slzy v očích. V tomhle dokumentu je celý můj svět. Moje sny, moje rodina, domov, přátelé, kapela, tým a hlavně vy,“ vzkazuje Marek Ztracený svým fanouškům a divákům nového dokumentu.

Trojnásobný Český slavík ve filmu vzpomíná na svůj první koncert ve školní aule v Železné Rudě a také na to, jak oznámil nápad na velký koncert, který se mnohým zdál jako šílený. Hudebník přiznává, že sám byl velmi naivní a vůbec si neuvědomoval, jak složité a nákladné je v Edenu koncert realizovat. Jen výměna trávníku na fotbalovém stadionu stojí 3,8 milionu korun, denní pronájem 2,5 milionu a technika potřebná na jeden takový koncert stojí denně další 4 miliony. „Rozhodnout se pro Eden znamená, že riskuješ všechno, co jsi do té doby vybudoval a vydělal, ať už ve své kariéře nebo v životě. Tady se nebavíme o stovkách tisíc. Tady se bavíme o desítkách milionů a o reputaci. A buď ti to kariéru posune směrem, o kterým jsi ani nesnil, a nebo ti to podkopne nohy. Nejeden interpret se tam spálil a musel tam koncert zrušit,“ říká v dokumentu Ztracený.

I když se první koncert vyprodal během jedné hodiny, druhý během dvou a třetí během jednoho týdne, diváci uvidí i nejistotu zpěváka, který má obavy, že lístky na koncerty se nebudou prodávat. Budou také při tom, kdy sestavuje seznam a pořadí písní pro Eden a kdy se rozhoduje, zda přidat další koncert a zvažuje všechna pro a proti.

Ve snímku vystoupí i hosté koncertů Marta Jandová, Richard Genzer, Rytmus, Karel Roden a rodina Marka Ztraceného. Spokojený tatínek přizná, že si přál z Marka vychovat muzikanta, a to se mu splnilo. Marek ukáže také svého dvanáctiletého syna a popíše, jak došlo k tomu, že junior si v Edenu zabubnoval. Součástí dokumentu jsou i exkluzivní záběry ze svatby, ve kterých se zpěvák přizná, že si ve svatební den musel koupit ponožky ve večerce a místo manžetových knoflíčků použil piercing z manželčina pupíku.

Dokument Marek Ztracený: Cesta do Edenu bude na Voyo od 16. prosince, ale fanoušci Českého slavíka se mohou těšit i na samotný záznam „po strop“ našlapaného koncertu Marka Ztraceného v Edenu. Nezapomenutelnou atmosféru koncertů zachytily kamery a diváci si je mohou připomenout na TV Nova na Silvestra hned po půlnoci.