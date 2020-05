V Mochtíně na Klatovsku postavili májku vysokou, ale dlouho se z ní neradovali. Protože ji vzhledem k panující situaci nehlídali, neznámý vandal jim ji podřízl. Poničil přitom i obecní majetek.

„Májku postavila obec. Policii jsme to nehlásili. Dal jsem to na facebook a věřím, že se v nich hne svědomí, přihlásí se a uvedou vše do pořádku,“ řekl Deníku místostarosta Mochtína Lukáš Fichtl. Dodal, že když jim májku podřízli před několika lety, když polevili v bdělosti při hlídání, tak to chápal, jde o tradiční rivalitu mezi vesnicemi, ale když se tak stane v této době a navíc je májka poražena tak nešikovně, že poničí zábradlí na fotbalovém hřišti, jde o čin nepochopitelný. „Navíc jsem slyšel, že prý nejsme jediní, komu májku podřízli,“ dodal Fichtl.

PŘIŠEL I ANONYM

Tradici stavění májky chtěli dodržet také ve Zborovech, a to i přesto, že obec se od toho distancovala a takto se k tomu vyjádřilo její vedení: "V souvislosti s anonymním dopisem zaslaným na obecní úřad od chalupářů zdejší vesnice, sdělujeme, že stavba májky není v tomto roce z důvodu nouzového stavu akcí obecního úřadu. Jedná se o soukromou iniciativu jedinců této obce konající tuto činnost bez vědomí obecního úřadu. Nadále platí zákaz shromažďování lidí, povoleno je pouze 10 osob a vzhledem k tomuto nařízení nemůže tuto akci obecní úřad pořádat. Májka se vždy stavěla dle tradice ručně a sešla se větší část obyvatel. Nyní není možné rozhodnout, kdo by se stavění májky mohl zúčastnit a kdo ne. Obecní úřad bude akce pořádat až budou povoleny vládou ČR."

Obyvatelé se ale nevzdali. "Byla zachována tradice stavění májky jako každý rok. K tomu se rozhodlo několik občanů, přestože vedení obce se od této akce distancovalo.

Stavění májky proběhlo hladce pomocí jeřábu, zároveň byla dodržena všechna vládní nařízení," řekl jeden ze stavějících Josef Rada.

Od tradičního ručního stavění letos ustoupili také v Janovicích nad Úhlavou. Májka se tam ale i tak tyčí u hasičské zbrojnice. "Nestavěli jsme ručně, ale pomocí stroje. Chtěli jsme dodržet tradici, aby májka stála, ale nedělal se žádný doprovodný program. Jen jsme postavili májku a tím to skončilo. Bohužel si to takhle žádala současná situace, tak jsme se tomu museli podřídit," řekl starosta sboru Tomáš Jiřík.

Májka jako tradičně zdobí například i náměstí Míru v Klatovech, malá je ozdobena i před domem pro seniory v Podhůrčí. O každoroční stavění se nenechali připravit ani v dalších obcích na Klatovsku.