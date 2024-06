Českým rekordem si už tak vydařené sobotní oslavy 150. výročí vylepšili dobrovolní hasiči z Klatov.

Oslavy 150. výročí Sboru dobrovolných hasičů Klatovy. | Video: Deník/Milan Kilián

Na sraz dobrovolných hasičů z Klatov a zároveň soutěž parních stříkaček se totiž sjelo celkem třináct nádherných strojů z celé republiky, to se v tuzemsku ještě nepodařilo. Všechny byly staré minimálně sto let, např. ta domácí hasila dokonce požár Národního divadla. Akce ale nabídla nejen párničky, k vidění byla i další historická a také moderní technika a nechyběly ani ukázky.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Celodenní akci odstartoval slavnostní nástup, po němž následovalo dekorování praporů či předání nového automobilu pro SDH Klatovy. Tomu složili poklonu hasiči i politici. Např. starosta města Rudolf Salvetr ocenil, že nejen v tomto, ale i dalších sborech se hasičina předává z generace na generaci a že hasiči nejen hasí, pomáhají a zachraňují, ale často jsou i organizátory kulturního a společenského života v obcích. „Klatovský sbor patří mezi nejstarší sbory dobrovolných hasičů v České republice a svou aktivitou, svou činností, a to na všech úsecích, patří také mezi nejaktivnější v České republice,“ složil poklonu domácím Robert Kučera ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. „Pro klatovské dobrovolné hasiče mám jen slova uznání za to, co dělají,“ přidal se i krajský ředitel profesionálních hasičů František Pavlas a dodal, že je hrdý, že je Klatovan. Práci dobrovolných hasičů z města pod Černou věží ocenili i jejich kolegové z Polska či Slovenska, kteří do Klatov také dorazili. Starosta Okresního sdružení hasičů Klatovy Jaroslav Šimáček složil poklonu všem, kteří na místo dorazili se skvěle připravenou historickou technikou, aby udělali radost veřejnosti. „Je zde unikátní sestava historických stříkaček, je na co se dívat. Jsem rád, že jsou mezi námi kolegové, kteří se tomu věnují a tuto historickou techniku obhospodařují a starají se o ni,“ uvedl Šimáček.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Soutěž parních stříkaček vyhrál Bořitov, druhé byly Netolice a třetí bratři Trojákové. Domácí borci skončili sice „až“ čtvrtí, ale vyhráli královskou disciplínu. Svoji párničku dokázali roztopit na pět atmosfér za úctyhodných 11 minut a tři vteřiny. Kromě soutěže byla k vidění historická technika, kterou dovezli hasiči ze Slovenska. DHZ Matejovce nad Hornádom předvedl historickou ruční stříkačku a DHZ Šamorín historický výsuvný žebřík. Ten již pamatuje hodně, velitel sboru Ľudovít Ürge Deníku řekl, že byl zachycen na fotografii již v roce 1885. Mnohem blíže to do Klatov měl SDH Kdyně, jenž dovezl historické vozidlo Laurin & Klement. Jak zástupci sboru prozradili, vyroben byl v roce 1925, takže příští rok mu bude rovných sto let, ale stále je plně funkční.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Jsme spokojeni, akce se vydařila. Přálo nám počasí a byla hojná účast veřejnosti. Třešničkou na dortu je vytvoření rekordu v počtu parních stříkaček na jednom místě, zástupci agentury Dobrý den již potvrdili, že budeme zapsáni do České knihy rekordů. Je to dobrá reklama pro sbor i pro město,“ uzavřel velitel Sboru dobrovolných hasičů Klatovy Pavel Lajpold.