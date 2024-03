Já ani přesně nevím, ale je v něčem jiná. Přijde mi odlehlejší oproti jiným horám, třeba Krkonošům nebo Jeseníkům. Možná to je tím, že tady není tolik hotelů, rozhleden, lanovek a tak podobně. Takže tady je na celkem velké ploše málo turistů. Samozřejmě na známých turistických místech ano, ale i tak bych řekl, že mnohem méně. A já mám raději klid v přírodě než rušno.

Očarovala vás natolik, že jste si na ní nyní splnil jeden cíl - 100 km za 24 hodin, jak vás to napadlo? Proč právě Šumava?

Právě výhled na obrovskou vodní plochu Lipna, kterou jsem obdivoval i při cestě autem, mě nadchl tolik, že jsem se rozhodl ujít svoji trasu právě okolo Lipna. Do hlavy jsem si ten nápad dal po rozchodu s přítelkyní, abych si vyčistil hlavu (a opravdu to fungovalo :-D). Ale inspirací mi byla jedna slečna, která to šla, tuším, minulý rok taky. Takže jsem to někde ukryté v hlavě měl, ale teď jsem ucítil, že je ten správný čas to zkusit.

Jaká cesta byla? Měl jste krizi? Zažil jste něco, co jste nečekal?

Cesta byla prvních asi 45 km v pohodě, nohy mě nebolely, jen jsem šel za tmy a trochu jsem se bál. Přeci jen větší města okolo nejsou, měsíc téměř nesvítil. Ale hudba z mobilu mi pomohla k tomu, abych nevnímal každé šustnutí listu. Krizi jsem měl právě po tom 45. km, protože bylo okolo půlnoci a v tu dobu chodím běžně spát. Myslím, že to s tím mělo souvislost, a bál jsem se, že pokud už teď jsem unavený, tak to nemůžu nikdy ujít. Měl jsem tendenci si na chvíli lehnout, ale věděl jsem, že to pak nemůžu stihnout. A taky bych cítil, že to není fair play. Nakonec jsem to zvládl a šel jsem dál. Další krize přišla při cca 80. km, kdy se spojila dohromady bolest nohou od puchýřů a v kyčlích s celkovou únavou. To jsem přibližně jeden celý den už nespal. Popravdě jsem asi nečekal, že je možné usínat doslova za chůze, kolikrát to bylo celkem na hraně, ale nikdy jsem neusnul, naštěstí, a došel.

Šel byste do toho znovu?

Už bych do toho znovu nešel. Minimálně ne to samé. Vím, že jsem to zvládl, ale bylo to pro mě dost náročný i fyzicky i psychicky. Ale chtěl jsem vědět, co moje tělo zvládne. Pokud by se objevila jiná, podobná příležitost, třeba i náročnější, tak bych se asi rád znovu otestoval. Ale to samé už jít nepotřebuju, protože účel to splnilo. A jsem moc rád, že napoprvé.

Jaké máte další plány?

V dubnu jdu Svatojakubskou pouť z Porta do Santiaga. To pro mě bude zase nejdelší trek v životě. Takže další velký posun pro mě. V květnu mě pak čeká přechod Mallorky, což by neměl být problém, protože trasa má asi 120 km a mám na to týden. Na léto ještě nějaké větší plány nemám. Ale letošní rok jsem si už vloni dal jako rok horských přechodů, takže uvažuji ještě o Kanárských ostrovech a možná i Korsice, což je prý nejtěžší trek v Evropě. Na zimu se chystám do Ománu, dvakrát už mi to nevyšlo, tak doufám, že do třetice už ano.