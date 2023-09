O tipy, kam zajít na dobré a levné jídlo, jsme tentokrát požádali čtenáře. Mezi oblíbené restaurace patří Klatovský dvůr v Klatovech, který má dlouhou tradici. „Jsem rád, že nás lidí doporučují. Každé pozitivní recenze si vážím. Snažíme se dělat klasická česká jídla, vrátili jsme se nyní i k tradičním kolenům, žebrům a podobně. S cenami se rovněž snažíme příliš nehýbat, i když jsou náklady stále vyšší, ale chceme to udržet, dokud to půjde,“ řekl provozovatel restaurace Václav Jandoš.

Návštěvníci tam za polévku zaplatí 55 Kč a například za svíčkovou s brusinkami a kynutým knedlíkem 179 Kč, moravský vrabec se špenátem a bramborovým knedlíkem vyjde na 159 Kč.

Stejně vyhledávanou restaurací, kde se rovněž zaměřují na českou klasiku, je Beránek v Klatovech, a to i přesto, že tam museli počátkem roku mírně zdražovat. „Za poslední tři čtyři roky je to o zhruba 30 Kč na jídle. Jinak se to ale nedá, protože stoupají ceny energií, surovin, všeho. Minulý rok jsme měli jedno jídlo s polévkou za 100 Kč, nyní už je to za 120 Kč. Ale snažíme se zvyšovat ceny co nejméně, protože když bude draho, tak lidé přestanou chodit. Teď jsme zatím spokojení,“ řekl vedoucí provozovatel restaurace Václav Švarc.

Polévka tam je za 30 Kč a například oblíbené knedlo vepřo zelo za 135 Kč nebo smažený sýr s bramborem a tatarkou na 155 Kč.

Doporučovanou restaurací v Klatovech je také Střelnice nebo bufet Slávie na náměstí.

Pokud budete chtít vyjet mimo Klatovy, tak mezi oblíbená a doporučovaná místa patří restaurace 100dola, Restaurace Plichtice, U Hlaváčků v Horažďovicích, v Sušici u Mužíků, Restaurace Autokemp Nýrsko, v Nezamyslicích Hostinec U Kopů, Černá růže v Rejštejně, restaurace U Hošků ve Vrhavči, Stará škola v Chudenicích, v Hlavňovicích U Jelena či v Žichovicích Na Růžku. „Mega porce, výborné jídlo, vtipný pan majitel. Vždy jsme spokojení a přejezení,“ uvedla k žichovické restauraci Hana Homolková.

Doporučován je i šumavský Bufet Kryštof Částka v Železné Rudě, kde i když jde o turistické centrum, ceny jsou příznivé. Polévka je za 30 či 40 Kč, vepřové výpečky se zelím včetně přílohy za 140 Kč, svíčková na smetaně za 150 Kč.

Ti, kteří si rádi dají něco jiného než českou klasiku, tak zamíří často také do restaurace Peking v Klatovech, kde najdou za lidové ceny čínskou kuchyni.

Kvůli častému zdražování se lidé na ceny dívají stále častěji. „Dřív jsem chodil na oběd do restaurace každý den a neměl jsem s tím problém. Teď se přiznám, že tak často nechodím a když už jdu, tak koukám na to, za kolik oběd mají a zda se z té porce vůbec najím. Rád tak zajdu k Beránku, do Klatovského dvora nebo když potřebuji rychlovku, tak i do Slávie. Myslím, že v těchhle podnicích se dá skvěle najíst a mají ceny pro běžné lidi,“ řekl Jan Kroupa.