Pro turisty, kteří rádi poznávají nejen krásy naší země, ale i místa těsně za hranicemi, je to výborná zpráva. Mezi Plzeňským krajem, Jihočeským krajem a bavorskými okresy Freyung-Grafenau, Cham a Regen se od poloviny června výrazně zjednodušilo cestování veřejnou dopravou. Nově k cestě po těchto regionech postačí jedna přeshraniční jízdenka, ať již vydaná českými nebo německými dopravci.

Nádraží v Alžbětíně. | Foto: KÚPK

Pro cestující, kteří zahájí jízdu na území Plzeňského kraje, nově výrazně vzrostla atraktivita celodenních jízdenek Turista Plzeňskem a Bavorskem. Ty je nově možné využít prakticky ve všech spojích veřejné dopravy – jak vlacích, tak autobusech – v bavorských okresech Freyung-Grafenau, Cham a Regen. „Vzniku společného projektu předcházely dlouhé přípravy a jsme rádi, že cestujícím ve veřejné dopravě můžeme nabídnout další nové možnosti – odstraňování bariér při cestování je pro nás klíčovým tématem,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. Trvalému zavedení této tarifní spolupráce předcházel pilotní provoz v minulém roce v menším rozsahu, který si vyzkoušelo několik stovek cestujících.

V Plzeňském kraji je potřeba zakoupit jízdenku Turista Plzeňskem a Bavorskem, která je součástí tarifu IDPK. Pro jednotlivce vyjde na 240 Kč, pro skupinu (max. 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let nebo max. 5 dětí do 15 let) na 360 Kč. „Na tyto jízdenky bude možné nově neomezeně cestovat po Plzeňském kraji, vyjma MHD Plzeň, po části území Jihočeského kraje, ale zejména veřejnou dopravou v okresech Freyung-Grafenau, Cham a Regen,“ popsal výhody „přeshraniční jízdenky“ náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Pořídit jízdenku je přitom velice jednoduché – u průvodčího ve vlaku, u řidiče autobusu, na pokladně ČD, ale také v e-shopu ČD, mobilní aplikaci Můj vlak a v neposlední řadě v mobilní aplikaci Virtuální karta. „Výhodou jízdenky je také skutečnost, že si ji cestující může zakoupit libovolný den, nemusí se vázat pouze na víkendy nebo vybraná období roku,“ doplnil Čížek.

Aktivitu vítají i turisté. „Je to dobrý nápad, jízdenku budeme určitě využívat,“ řekl Deníku předseda klatovského odboru Klubu českých turistů František Šanda.

Do Německa je možné výhodně využít vlakové spojení přes Železnou Rudu nebo Domažlice, kde jsou jízdenky Turista Plzeňskem a Bavorskem akceptovány ve všech vlacích bez omezení. K cestování lze ale také doporučit vybrané sezonní přeshraniční autobusové linky. Linkou 651 se lze z oblasti Domažlic dostat do německých měst Waldmünchen nebo Furth im Wald. V provozu je také linka 982 propojující druhé největší město Plzeňského kraje Klatovy s velice oblíbeným bavorským lázeňským městečkem Bodenmais. Na trase této linky se nachází též poklidné turistické středisko Lam, ze kterého lze podniknout například pěší výšlap na vrchol Ostrého. V neposlední řadě je na letní sezonu plánován pilotní provoz sezonní víkendové linky 983 z Klatov přes Železnou Rudu na Velký Javor, kde bude možné výše uvedené jízdní doklady také využít.

Přesnější informace o tom, kde jsou jízdní doklady Turista Plzeňskem a Bavorskem nově uznávány, lze nalézt na webu IDPK https://www.idpk.cz/cz/bavorsko a https://www.idpk.cz/cz/jizni-cechy/.