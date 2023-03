Velmi potěšující zprávu pro své příznivce sdělili manželé Štěpán a Zdeňka Rudovi, kteří se rozhodli znovu otevřít svou hospůdku U Štěpána ve Vojeticích u Petrovic u Sušice. V září minulého roku ji totiž uzavřeli a vypadá to, že potřebovali jen nabrat síly.

Hospůdka se proslavila svými steaky a také návštěvou Zdeňka Pohlreicha se svým pořadem. „Ještě na začátku tohoto roku by nás ani nenapadlo to, co vám chceme právě sdělit. Nevíme přesně, kdy ten zlom nastal, ale určitě k němu došlo i díky vám. Je úžasné, jak nám i přesto, že hospůdka je již od září zavřená, stále vyjadřujete podporu. Dotazujete se nás, kdy otevřeme, že se vám stýská, že na nás myslíte a v některých případech nám přímo rozkazujete, ať otevřeme, že chcete přijet. Jste prostě báječní a báječní jsou i někteří naši kolegové a kolegyně, kteří se chtějí vrátit zase pracovat k nám a být tady pro vás. No a tak jsme se odhodlali a poslední víkend v květnu 26. až 28. května hospůdku znovu otevřeme,“ oznámili manželé na sociální sítí, kde se ihned rozjela vlna radosti o jejich příznivců.

Štěpán a Zdeňka tam přiznávají, že obavy mají, to je ale pochopitelné. „Štěpán se nenásilně obul do nové podoby interiéru hospůdky a tím patrně získal i chuť, zapálení a vnitřní sílu, kterou pro znovuotevření tak potřeboval a po dlouho dobu postrádal. Jeho každodenní práce na sobě, jeho vytrvalost a vůle dostala hospůdku až před znovuotevření,“ uvedla Zdeňka

Na jakou to bude dobu, to zatím nedokáží říct. V brzké době spustí rezervační systém. Otevřeno by chtěli mít ve stejném režimu jako minulé léto, a to od čtvrtka do neděle.