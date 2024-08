Na Šumavě je Richard Brož jako doma a v přírodě tráví každý den. Byl velmi akční už od dětství. Dříve v Železné Rudě pod klubem Harakiri gang pořádal závody ve skocích na lyžích do vody a v zimě pak závody na vytvořeném sněhovém freestyle parku v centru města. V roce 2013 poprvé užil slogan#welovesumava a tím začala jízda, která stále nabírá na obrátkách. Pod hashtagem měli lidé zasílat fotky ze Šumavy. Pak ale lidé toto označení chtěli mít na oblečení a tak přišel nápad Triček s příběhem. „Každý rok na podzim vznikne nová kolekce triček, nyní i mikin, které si lidé zakoupí a na základě toho pak mohou jet na jaře na Šumavu na společné sázení,“ uvedl Brož. Poprvé se sázelo v roce 2017.

Sázení s WeLoveŠumava pod Pancířem. | Video: Daniela Loudová

Kvůli škodám po řádění kůrovcem je v šumavské přírodě mnoho holin, kde musely být stromy pokáceny a takto se daří lesy znovu obnovovat. „Chci motivovat lidi, jak se chovat na Šumavě,“ poznamenal Brož.

Díky WeLoveŠumava už takto bylo vysázeno zhruba 40 000 stromků na různých místech na Železnorudsku. Lidé se zároveň dozvědí o sázení, o lesích a další informace. Není na vše ale zcela sám, velkou pomocí je mu bratr Filip a jejich manželky.

Sázení na Šumavě není jedinou aktivitou. Před několika lety vznikl nápad dveří na Pancíři. Lidé se v nich s oblibou fotí a i tím pomáhají. „Lidé se vyfotí, dají fotku na instagram s označením#otevrenedvere, my to pak sečteme, vynásobíme a dáme peníze na dobrou věc. Takto jsme darovali bezmála 100 000 korun a udělali tak třikrát hezčí Vánoce několika lidem, kteří si to zasloužili,“ sdělil Brož.

Sázení stromků na Šumavě s WeLoveŠumava 5. června 2021. | Video: Deník/Daniela Loudová

Dalším hojně navštěvovaným a oblíbeným místem se stala Osvěžovna u pramene Řezné, která opět vznikla pod taktovkou WeLoveŠumava a Richarda Brože, který ji mimo jiného se svými parťáky pravidelně doplňuje, což není úplně jednoduché, jelikož se místo nachází ve strmém kopci. „Padla myšlenka, že bychom něco takového mohli udělat. Začali jsme řešit, kde by to mohlo být, aby to někomu nevadilo, zároveň to nebylo na nějakém velkém, frekventovaném místě. Domluvili jsme se s Lesy, Národním parkem Šumava a rozšířili jsme stávající sezení, které bylo u pramene Řezné, na větší. Chtěli jsme, aby bylo vše co nejvíce přírodní. Udělali jsme dřevěnou vanu, kam teče pomocí dřevěných koryt voda z Řezné. Sušický pivovar nám dodává nealko pivo a limonádu s naší etiketou s vtipným názvem Vylov pivo a Vylov limo,“ popsal Brož.

Platí se tam buď do umístěné kasičky nebo přes QR kód. Na víčka od lahví je tam umístěn špalek a na lahve bedny. Na místě jsou i plecháčky, kdyby se lidé chtěli jen napít z pramene. „Nám tohle místo na Šumavě chybělo, tak jsme ho chtěli udělat, doufáme, že se bude líbit,“ dodal Brož.

Osvěžovna u pramene Řezné pod Pancířem. | Video: Daniela Loudová

Několikaletou praxi mají se sázením stromků v lese, ale pustili se i do sadů, které obnovili u Železné Rudy. „Napadlo nás, že by bylo hezké si při procházce Šumavou jen tak někde utrhnout ovoce ze stromu, sednout si a kochat se krajinou a místem, kde se dříve žilo a hospodařilo. Tak to bylo na samotě Rupperlmichel,“ řekl Brož. Další sad obnovil v Palvínově.

Snaží se ale Šumavě pomáhat i jinak. Jelikož je hodně navštěvovaná a bohužel ne každý turista je pořádný, zůstává v lesích nepořádek. Spolek WeLoveŠumava tak několikrát pořádal úklid a nejen ledajaký. Každý, kdo se na úklid podílel, dostal pak možnost si užít speciální koncert Marka Ztraceného za odměnu.

Adventní a charitativní akce v Osvěžovně pod Pancířem. | Video: Daniela Loudová

Ani tím ale aktivity z myšlenek Richarda Brože nekončí. Pustil se také do obnovy křížků. „Dělat věci s příběhem je to, co nás baví. Rozhodli jsme se obnovit příběh jednoho kříže, který byl kdysi ve Ferdinandově údolí a před několika desítkami let ho tam našel pan Sýkora vyvrácený a zlomený. Dlouhé roky byl kříž schováván na zahradě pod hromadou kamenů, než se díky jeho synovi Jiřímu dostal k nám a my začali zjišťovat jeho příběh,“ řekl Brož.

Kovář Radek Mařík mu zanechal jeho originální nalezenou podobu, aby se kříž mohl vrátit na své místo zpět. „My jsme mu poté dali finální zlatou podobu a symbolicky na něj napsali „Znovu a navždy,“ poznamenal Brož.

Díky neustálým nápadům, jak kde co vylepšit nebo kde pomoci, se jen z počátečního hashtagu stal spolek, jehož „hlava“ chrlí jeden plán za druhým, takže se příznivci WeLoveŠumava mají určitě stále na co těšit, nejen na novou podzimní kolekci Triček s příběhem.

Nominace tak byla pro Tomáše Nejdla jasnou volbou. „Líbí se mi aktivity, které Riči dělá. Kromě sázení a Triček s příběhem jsou to i menší projekty jako například dveře na Pancíři, obnova sadů nebo křížků či různé charitativní akce. Jsem si jistý, že už pracuje na dalších věcech, na které se moc těším,“ řekl Nejdl a nominovaný Richard Brož byl potěšen.