„Chodím po naší vsi docela často a mrzelo mně, že kam se podívám, není nic moc, co by na veřejném prostoru lahodilo mému oku. A jak říká moje kamarádka a jeden skandinávský sochař, všichni jsme akcionáři veřejného prostoru. Proto jsem loni přemalovala kolo a postavila ho na náves, letos přibyl další koš na pařezu. Koše jsou i na dolní křižovatce, kde jsme letos už s pomocí dalších nadšenců rozšířili záhonek a přidělali erb Běšin,“ řekla Matějková.

Zdroj: DeníkKromě toho se pustili také do úpravy pomníku Mistra Jana Husa, kdy se do prací stejně zapáleně pustili sourozenci Alena a Petr Holých. Postarali se o samotný pomník, který bylo potřeba okartáčovat, naimpregnovat. „Společně odejmuli kalich a Alena ho vlastnoručně vyložila zlatem. Mým úkolem bylo okolí pomníku. S tím mi pomohli další ochotní lidé, kteří veškeré práce dělali zadarmo. Jen některým byl proplacen materiál. Žijeme v době projektu, výběrových řízení a dotací z EU. Ale my jsme dokázali, že pokud je záměr upřímný a sejdou se zruční a pracvití lidé, může vést cesta přímo a ne přes několik úřadů,“ uvedla Matějková.

Tím jejich práce ale nekončí, mají i další plány. Počítají také s malou vzpomínkou na hospodu u Vajců a akademického sochaře Josefa Vajce, který odtud pocházel. „Rádi bychom zpřístupnili kostel lidem, alespoň aby mohli nakouknout přes plánovanou mříž a pod kostelem obnovili malý parčík. Na příští rok nás čeká oprava Božích muk na návsi a barokní brány u vchodu do hřbitova, na tuto opravu už čekáme hodně dlouho,“ představila plány obyvatelka Běšin.

Připojilo se k ní několik dalších zastupitelů i lidí z obce a pomalu si vesničku začínají zdobit. „Ne vždy se to setkává s pochvalnou reakcí, ale doufám, že nás to neodradí. Náš obecní rozpočet je kvůli výstavbě kanalizace hodně napjatý, proto nemůžeme počítat s nějakou velkou finanční pomocí ze strany obce. Ale spousta lidí podala pomocnou ruku a já věřím, že i za málo peněz se dají udělat pěkné věci. Rádi uvítáme i další zájemce, kteří se k nám chtějí přidat,“ uzavřela s nadšením do další práce Matějková.