Lidé, kteří jezdí do Újezdce, se dočkali nových autobusových spojů.

Jde o rozšíření pravidelné linky do Újezdce na trase Klatovy – Chlistov. Autobus zajíždí do Újezdce z Klatov nejen v 6 hodin ráno, ale také každý den v 15 a v 17 hodin a v pondělí a ve středu ve 12 hodin. Naopak z Chlistova do Klatov jezdí autobus v 16 hodin, ale nově také v 7 hodin ráno a v pondělí a ve středu ještě ve 13.15 hodin. „Jsme moc rádi, že můžeme pomoci příbuzným, kteří se nemohou dostat ke svým blízkým svým autem a z rozcestí, kdy museli do domova pro seniory dojít pěšky, to pro ně byla dálka,“ uvedla Eva Bláhová z Domova pro seniory v Újezdci.