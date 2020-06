„Celé období nucené uzavírky areálu bylo pro nás dost náročné. Těšili jsme se na znovuotevření našeho areálu. Po otevření nás však čekala nepříjemná realita. Spousta lidí se bojí nebo mají zmatek v tom, jak to v současné době v bazénech a aquaparcích chodí,“ řekl ředitel Sportovišť města Sušice Lukáš Hamák.

Zdroj: Youtube

Natočili proto video, kde se snaží zábavnou formou ukázat, co a jak se dělá. „Nechceme, aby lidé byli nezodpovědní, ale je načase začít se řídit selským rozumem a začít zase žít, bavit se,“ poznamenal Hamák. První idea, že natočí video, přišla před týdnem. Ředitel zavolal Ladislavu Plecitému, domluvil herce a druhý den vymysleli scénář. V pátek vše natočili. „Byla to taková hurá akce, ale výsledek podle mne stojí za to. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kteří se na videu podíleli,“ dodal ředitel.