„Kromě průběžných drobnějších oprav ve školách se letos přistoupí k modernizaci sociálního zařízení v základní škole T. G. Masaryka, kde se počítá s náklady 800 000 Kč a také tam opravíme hřiště. Také jsou vyčleněny prostředky na zpracování projektu dopravního řešení u základní školy v Lerchově ulici,“ řekl starosta města Petr Mottl.

V rozpočtu se pamatuje i na mateřské školy. V mateřské škole Tylova se budou opravovat chodníky, kde budou náklady 1,6 milionu korun. V mateřské škole Smetanova bude vybudováno nové hřiště za 1,2 milionu korun a počítá se i s opravou topení za cca 2,5 milionu korun.

Na řadu by mohl přijít také stacionář Klíček, který slouží lidem s mentálním postižením i v kombinaci s tělesným postižením ve věku od 16 do 64 let. „Pokud bude schválena dotace, uskuteční se výběrové řízení na zhotovitele a začne se s výstavbou přístavby pro Klíček, aby mohla být rozšířena jeho kapacita,“ sdělil starosta. Zde počítá město s náklady 6,5 milionu korun.