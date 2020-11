Do oprav komunikací v Klatovech půjde příští rok, stejně jako letos, 35 milionů korun. Rozsáhlé práce čeká především Domažlické předměstí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Fanta

„Nároky na opravy několikanásobně převyšují finanční možnosti města. Proto nemůže být vyhověno všem požadavkům v daném roce a přesouvají se do dalších let. Při sestavování plánu akcí se bere ohled nejen na to, kolik lidí daný úsek opravované komunikace užívá, ale například i to, zda se bude v tělese této silnice výhledově rekonstruovat nějaká inženýrská síť, která bývá většinou v havarijním stavu a podobně. Navržené akce v jednotlivých létech jsou koordinovány se správci sítí. Ti pak finančně přispívají na následnou plošnou opravu rozkopaných komunikací,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.