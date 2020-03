Do Česka nesmějí vstoupit cizinci z rizikových zemí, do nich nesmí vycestovat ani občané ČR. Mezi rizikové země patří i Německo, které sdílí hranice s Plzeňským krajem. Na nákupy nebo oblíbené výlety do aquaparků tak musí lidé na příštích třicet dní zapomenout. Výjimka platí jen pro řidiče zásobování, záchranáře a lidi, kteří v Německu pracují. Ti ale budou potřebovat získat povolení.

CESTY SE ŘIDIČŮM PRODLOUŽÍ

Přechod přes hranice bude možný jen na jedenácti stanovených místech – v regionu je to Rozvadov, Folmava a Železná Ruda. Přeshraniční pracovníci budou moci využít ještě Všeruby.

Jediným přechodem na Klatovsku, kudy bude možné se dostat do Německa, tak bude Železná Ruda. Podle starosty Filipa Smoly jsou na větší nápor řidičů připraveni, na hranicích spolupracují všechny jednotky. „Nařízení vlády respektujeme a budeme se snažit vše zvládnout co nejlépe. Poskytujeme stoprocentní součinnost všem jednotkám. Na hranicích jsou zástupci armády, policie, celní správy, naplno je v zásahu i naše městská policie i hasiči,“ řekl Smola.

Podle starosty Nýrska Miloslava Rubáše není šťastný krok, že bude uzavřen přechod sv. Kateřina, a to především kvůli tomu, že od 1. dubna bude uzavřen zhruba na deset týdnů průtah Železnou Rudou ve směru od Čachrova a mnoho lidí bude jezdit do Německa přes Nýrsko. „Mnozí by určitě využili přechod sv. Kateřina, ale takhle budou muset jezdit až na Železnou Rudu, což jim protáhne cestu. Možná by se to mohlo ještě s ohledem na tyto komplikace přehodnotit a sv. Kateřinu otevřít. Ale to je na jiných orgánech,“ řekl Rubáš.

NĚMEC SE DO ČECH NEDOSTANE

Přechody s Německem otevřené na území Plzeňského kraje:

Rozvadov (Tachovsko), Folmava (Domažlicko), Železná Ruda (Klatovsko)

Přechody určeny pro osoby pravidelně překračující hranice (přeshraniční pracovníci apod od 5.00 do 23.00 hod):

Všeruby (Domažlicko)

Na Domažlicku se kvůli zpřísnění vládních nařízení a vyhlášení nouzové situace uzavřou přechody v Lískové a částečně tedy i ve Všerubech. „Je to zkrátka národní nařízení a to musíme respektovat. Můžeme jen doufat, že virus bude brzy pryč a vše se rychle vrátí do normálu,“ řekl starosta Waldmünchenu ze sousdního chamského okresu Markus Ackermann. Němci se do Česka nedostanou vůbec. Se zklamáním to přijal například Karl Reitmeier z Waldmünchenu, který pravidelně a s chutí navštěvuje Domažlicko, o němž píše reportáže do německých novin Chamer Zeitung. „Ještě ve středu jsem byl v obci Díly. Teď se kvůli opatření měsíc nepodívám do Čech,“ zmínil Reitmeier krátce po odvysílání mimořádné tiskové konference české vlády. „Ale pokud to pomůže, tak je to v pořádku,“ řekl.

ZAMĚSTNAVATELÉ MAJÍ POCHOPENÍ

Vítězslav Rathous dojíždí za prací denně 28 kilometrů z Tachova do bavorské obce Liebenstein. Nejkratší cesta vede před hraniční přechod Pavlův Studenec-Bärnau. „Zatím je to čerstvé, uzavření přechodu mi cestu prodlouží. Bude to na domluvě se zaměstnavatelem, jestli budu doma formou neplaceného volna, nebo si vezmu dovolenou. Také je možnost vzít si ošetřování, protože jsem otec samoživitel a školy jsou zavřené,“ řekl Deníku Rathous s tím, že zaměstnavatelé v Německu vycházejí takto svým pracovníkům vstříc. „V Tirschenreuthu jsou školy a školky také zavřené a řada lidí je s dětmi doma,“ dodal.

Zatím relativně v klidu jsou na čerpací stanici v Pavlově Studenci, která žije především z německých turistů. „Čekáme, až s čím přijde naše vedení. Prozatím máme otevřeno, nic se pro nás nemění,“ uvedla obsluha.

Jitka Tomanová z Klatovska se bála, že do práce v Německu nebude moci dojíždět vůbec. „Je to určitě komplikace, že si budeme muset sehnat potvrzení. Na druhou stranu to chápu. Je dobře, že se udělal tenhle zákaz, že se eliminuje zase o něco víc ježdění do zahraničí. Pracuji v Německu a trochu se bojíme, protože ten výskyt je tu ještě větší než v Čechách. Zatím máme nařízeno užívat více hygienické prostředky, jinak jsem větší omezení nezaznamenala,“ řekla Tomanová. Dosud jezdila přes sv. Kateřinu nebo Všeruby. „Teď zbyly Všeruby. Určitě tam bude jezdit více aut, a jestli nás budou všechny kontrolovat, tak strávíme na hranicích ještě více času. To se ale nedá nic dělat, nebudu kvůli tomu přeci měnit práci nebo si brát dovolenou,“ dodala.