V Čepicích byla účast velmi hojná, o to více si masopust lidé užili. „U nás v Čepicích staré tradice ctíme. Mezi ty, které pořádáme obzvláště rádi, určitě patří masopustní průvod vsí. Obvykle se nás scházívá tak kolem 60 masek, letos nás šlo 72. To je hezké číslo vzhledem k tomu, že trvale žijících občanů tu máme kolem 70. A to ještě skoro v každé chaloupce zůstal někdo, kdo nám otevřel a královsky nás pohostil. Servírovaly se koblížky, vdolky, řízky, polévky, uzené, tlačenky a nespočet buchet a chlebíčků. A pochopitelně litry tekutin,“ popsala Hana Sulanová z Čepic.