Vzhledem k vysokému zájmu o očkování proti nemoci Covid 19 vyjde město Klatovy vstříc požadavku Klatovské nemocnice a od úterý 7. prosince bude znovu otevřeno očkovací centrum na velkém sále kulturního domu v Klatovech.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Singr

Tím pádem už se nebude očkovat v poliklinice jako tomu bylo doposud. Provoz zůstane stejný, od 8 do 16 hodin. Lidé se mohou registrovat na čas, který jim vyhovuje, a to na 1., 2., či 3. dávku. V pátek od 8 do 13 hodin se očkuje bez registrace. „Doporučujeme ale lidem, aby se registrovali, protože se tak vyhnou čekání,“ upozornil mluvčí nemocnice Jiří Kokoška. Očkovací místo v Klatovech očkuje dlouhodobě výhradně vakcínou Pfizer.