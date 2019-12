Ani velmi nevlídné počasí nezhatilo sobotní již 9. ročník Klatovského klášterního bazaru. Jeho největším lákadlem byl podepsaný dres tenistky Petry Kvitové. Výtěžek již tradičně pomůže dobré věci.

Devátý ročník Klatovského klášterního bazaru. | Video: Deník / Milan Kilián

Akce, kterou uspořádalo město ve spolupráci s Klatovským okrašlovacím spolkem, Domem dětí a mládeže Klatovy a klatovskými rotaryány, patří tradičně mezi úspěšné a navštěvované. Za předchozích osm ročníků se podařilo vydělat více než jeden milion korun, za tyto peníze byly vybaveny pokoje v domově pro matky s dětmi v tísni, nakoupila se polohovací lůžka pro dům pokojného stáří, pomůcky do školy pro handicapové děti a financovaly se i další aktivity, jako například mobiliář do kaple Chaloupka. Letos bude výtěžek z klášterního bazaru použit na rozšíření klatovského betlému. „Před několika dny do něj přibyl volík. Na příští rok už jsme domluveni, že budeme dělat tři krále, pasáčka, ovečky a s největší pravděpodobností i andílka, takže betlém už bude v podstatě kompletní. Rozšiřovat se ale bude asi i nadále, přibývat budou zřejmě i další figury,“ prozradil Deníku řezbář Petr Štýs.