Po sedmi letech se do Klatov a okolí vrátily cyklohlídky tamní městské policie. „Od července vyjíždí do terénu dva strážníci na horských kolech. Jde o sportovně vybavené strážníky, kteří tuto službu bez problémů zvládnou. Jezdí ve služební uniformě uzpůsobené pro jízdu na kole, kola jsou označena nápisy „Městská policie“,“ informoval velitel klatovských strážníků Luboš Steinbach s tím, že vybaveni jsou jako každá hlídka městské policie. Jen jako pokrývku hlavy používají samozřejmě přilbu.

Úkolem cyklohlídky je dohled na dodržování veřejného pořádku a pravidel silničního provozu, monitoruje také městský mobiliář a bezpečnost občanů. Podle Steinbacha se díky cyklistům v uniformě zvýšily kontroly hůře dostupných lokalit a míst, kde motorizovaná hlídka neprojede a pěší nedojde. „Cyklohlídka je ve své podstatě operativnější, svoji činnost může provádět na rozlehlých prostranstvích městské aglomerace a její přesun z místa na místo je rychlejší hlavně v místech, kde není možné ho provádět motorizovanými prostředky nebo pochůzkovou činností. Jde především o chatové oblasti, cyklostezky, koupaliště, lesy a řeky. Činnost zaměříme i na místa se zvýšeným rizikem krádeží jízdních kol, nedovoleného rybolovu a podobně,“ vysvětlil velitel.

Dalším plusem podle něj je, že strážník na kole komunikuje s okolím mnohem snáze, než když je v autě. „Naši strážníci nejezdí pouze z důvodu kontrol, jde i o prevenci a pomoc občanům, jako je třeba přivolání první pomoci a nebo jen rada k vzniklé situaci,“ konstatoval Steinbach. Doplnil, že příští rok by by měla cyklohlídka vyjet dříve než letos, pokud to počasí povolí.