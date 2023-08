Koupaliště v Dolanech bylo o víkendu dějištěm již pátého ročníku setkání truckerů a přátel kulaté lopaty.

Setkání truckerů v Dolanech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Od pátku do neděle bylo k vidění několik desítek trucků, které návštěvníci obdivovali. Ale nešlo jen o podívanou, nachystané byly také soutěže, a jelikož byly tropické teploty, tak i řádná koupačka. Nechyběla ani hudba pro zábavu a pro zpestření ohňová show.

Zájemci měli tentokrát možnost se projet také v tanku či proletět ve vrtulníku. Každý si tak přišel na své a nikdo se nenudil.

V Klatovech si připomněli dobu okupace, kdy na náměstí vjely sovětské tanky

Na další velkou akci se do Dolan můžete vydat 1. září, kdy na tamním fotbalovém hřišti zahrají skupiny Queenie, Panoptiko a Corona. „Nachystáme velkou třináctimetrovou stage. Jsme moc rádi, že tady Queenie vystoupí, jsou hodně slavní po celém světě. Byl jsem na jejich koncertě a byl to zážitek. Moc se na celou akci těšíme. Čekáme hodně lidí a jsme na vše připravení, tak doufám, že si to všichni přijdou užít,“ pozval pořadatel Karel Čížek.