O víkendu 17. a 18. června se na hradech Velhartice, Kašperk a Rabí konají již tradiční Dny Šumavského trojhradí. Tentokrát u příležitosti mezinárodního Dne otců.

Dny Šumavského trojhradí ve Velharticích. | Foto: Deník/Daniela Loudová

„Pro děti a dospělé, nejen otce, je připravena zajímavá a pestrá programová nabídka. Důležitý je společně prožitý zážitek, který si děti se svými blízkými z hradu odnesou. Například na Kašperku jsou připravena zajímavá vystoupení a dobrodružná výprava do nitra tohoto hradu. Návštěvníci hradu Rabí se mohou vydat na samostatné putování hradem Rabí, kdy děti provádí namísto průvodce jejich otec. Na hradě Velhartice je připraveno setkání s bílou paní, která bude společně s návštěvníky hledat ukrytý poklad. Připraveno je toho ale mnohem více,“ nalákal za pořadatele Zdeněk Svoboda.

Hrad Kašperk

Na Kašperku v sobotu vystoupí skupina scénického šermu Sordem a sokolnická skupina Teir. Návštěvníci se mohou rovněž těšit na působivé vystoupení akrobatů Aventyr. Program bude nepřetržitý od 11 do 16.30 hodin v horní části nádvoří. Vstup na něj bude dočasně zpoplatněn.

Návštěvníci, a třeba právě otcové se svými dětmi, se mohou po oba dny společně vydat na netradiční putování hradem. „Dobrodružné výpravy do hradu jsou určeny dětem ve věku 7 až 13 let. Je to interaktivní prohlídka pro děti, při níž je jejich průvodce Karel, doprovázen svým věrným druhem, zbrojnošem Filipem, provede hradem Kašperk. Nechá je nahlédnout do historie nejen hradu samotného. Stejně jako kdysi mladý Karel, budoucí král český, se budou moci přiučit něco z dovedností a zábav středověkých, jakými byla například střelba z kuše a luku, šerm mečem, ale též tanec či psaní ve skriptoriu,“ uvedl kastelán Kašperku Václav Kůs.

Tyto speciální prohlídky hradu se konají v sobotu i v neděli od 10.30, 12.30 a 14.30 hodin. Vstupenky si můžete rezervovat.

Hrad Rabí

Na hradě Rabí bude po celý víkend volně průchozí celý hradní areál. Zástupkyně kastelána Hana Rudová upřesňuje, jaká místa na hradě si mohou návštěvníci sami projít: „Příchozí si budou moci projít velké nádvoří i to malé, kde se nachází studna a hospodářské zázemí. Budou moci vejít do místností s modely hradu i vyjít do prvního patra Nového paláce, které slouží jako vyhlídkové místo, navštívit nejstarší část hradu včetně nejvyšší věže nebo prozkoumat členitá sklepení. Aby na hradě nikdo nebloudil, obdrží návštěvníci tištěný orientační plánek s doprovodným textem o hradě.“

Vedle toho je připravený i doprovodný program. Zvídaví návštěvníci budou moci poznat hrad z jiné stránky. V hradním areálu bude několik stanovišť, kde si vyzkouší práci archeologa, historika nebo třeba archiváře.

Hrad Velhartice

Na hradě Velhartice budou připraveny netradiční prohlídky, při nichž se návštěvníci setkají s několika skutečnými i nadpřirozenými postavami z bohaté historie velhartického hradu. „Připravili jsme netradiční prohlídku gotického hradu s bílou paní, kde se návštěvníci dozvědí o bydlení na hradě za časů Buška z Velhartic, o středověkém jídle, zábavě, o životě dospělých i dětí. Dále je připraveno setkání s poddanými, návštěvníci pomohou složit erb rytíři a budou se moci poklonit králi s královnou. Poté se přesunou na jedinečný kamenný most a do obranné věže putny, odkud si budou moci odnést malý kousek královského pokladu,“ pozval kastelán Velhartic Matěj Mejstřík.

Prohlídky začínají oba dny vždy v 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 a 15.30 hodin.

Zábava čeká na návštěvníky i na nádvoří hradu, kde je možné si zahrát venkovní šachy, pokusit se složit Lucasův hlavolam, zahrát si kuželky či postavit hrad z písku na hradním pískovišti. V ceně zakoupené vstupenky je také návštěva výstavy o třicetileté válce v prostorách hradního pivovaru.