Narodila se 26. března 1921 v Kolovči na Domažlicku a když se vdala, žila ve Stříbře na Tachovsku. Je z pěti dětí a všichni sourozenci, kromě sestry Barborky, se dožili více než 89 let. Společně s manželem vychovala dceru a syna, dnes se raduje z pěti vnoučat, třinácti pravnoučat a jednoho prapravnoučete. Vyučila se švadlenou, pracovala jako kuchařka ve školní jídelně a posléze na poště.

Po osmdesátce se přestěhovala do Kamenného Újezdu, aby byla blíže dceři a synovi. Do svých 98 let byla téměř soběstačná a pro svou širokou rodinu byla babičkou, u které vždy našli pochopení a něco dobrého na zub. Její proslulé ručně dělané polévkové nudle a flíčky, bezkonkurenční podvodnice (vanilkové rohlíčky) a domažlické koláče, které se rozplývaly na jazyku a které ještě dovedla k dokonalosti doplněním o zakysanou smetanu, ochutnali všichni její přátelé a blízcí.

Před dvěma lety se odstěhovala do budějovického Domova pro seniory Máj. "Stovku" by jí nikdo nehádal. Je stále plná optimismu, těší se relativně dobrému zdraví. Má ráda veselou společnost. Vedla skromný život, ale v jídle se nikdy nešidila. Vždycky říkala: "Já si uvařím, já si pusinku nikdy neošidím!“ Jejím receptem na dlouhověkost je bůček, plzeňské pivo, dlouhé procházky a vydatný spánek.

K životnímu jubileu Božence blahopřejí rodina, příbuzní a známí.