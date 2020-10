Dlouhodobé parkování u obchodu Lidl v Klatovech se řidičům řádně prodraží. Celodenní parkování může vyjít i na více než tisíc korun. Nyní tam společnost pracuje na závorovém systému, který bude jediným u klatovských obchodů.

Úpravy u Lidlu v Klatovech. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Parkoviště u obchodu je mnohdy využívané i lidmi, kteří nejdou nakupovat, ale jdou například do města nebo do práce. Tomu chce právě firmy zabránit. „Společnost Lidl si klade za cíl svým zákazníkům nabídnout co nejkomfortnější nakupování. U prodejny Lidl v Klatovech bude instalován závorový systém. Zákazníci tak nebudou muset mít obavy z toho, že by u prodejny nezaparkovali,“ uvedla mluvčí společnosti Lidl Iveta Barabášová.