„Na ustavujícím zasedání se schvalovalo nové vedení obce, všichni složili slib a hned poté všichni opoziční zastupitelé složili své mandáty. Musí se tak konat nové volby do zastupitelstva, které se uskuteční 25. března,“ uvedla dosavadní starostka Marta Tomanová.

Vedení obce tak nyní pracuje v jakémsi provizoriu, jelikož se nemůže pustit do žádných větších akcí, když nemá úplné zastupitelstvo. termín pro podání kandidátních listin byl do 18. ledna. „My jsme se rozhodli, že tentokrát nepůjdeme do voleb jako strana, ale každý sám za sebe,“ dodala starostka.