„Ženy šly z Poledníku a sešly z turistické trasy. Brodily se pak hlubokým sněhem, který je někde až po stehna. Měly hodně promrzlé nohy, byly vyčerpané, a tak zavolaly pomoc,“ řekl Deníku Pavel Aubrecht z HS Šumavy. Pro dívky se vydal horský záchranář na čtyřkolce s pásy, který je po půl- až třičtvrtěhodinovém hledání objevil, naložil a odvezl na místo, kde již čekali zdravotničtí záchranáři.

„Šlo o mladé ženy ve věku 19 a 21 let. Jedna z nich byla převezena do sušické nemocnice na pozorování a na zahřátí,“ uvedla krajská mluvčí ZZS Mária Svobodová s tím, že vše nakonec dopadlo mnohem lépe, než se záchranáři obávali. V jednu chvíli totiž zvažovali dokonce povolání vrtulníku. „Ukázalo se, jak může být Šumava nebezpečná. Máte pocit, že jste dobře oblečeni, ale sejdete z cesty, začne se stmívat a dopadne to takhle,“ varovala Svobodová.

Horská služba i zdravotníci proto všem turistům opět připomínají, aby nechodili do volného terénu, drželi se turistických tras a především, aby se na každou túru či procházku vydali dostatečně oblečeni a vybaveni. A měli s sebou nabitý mobilní telefon. Ideálně s aplikací Záchranka a mobilními daty.