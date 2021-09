Prvním třem pacientům nabídla Klatovská nemocnice šetrnější peritoneální neboli břišní dialýzu. Další pacienti budou následovat. Jde o významnou úsporu času, více pohodlí a možnost téměř normálně pracovat. Běžná hemodialýza se provádí zpravidla ve zdravotnickém zařízení, peritoneální si můžete udělat doma sami.

Lékařka hemodialyzačního střediska MUDr. Kateřina Oulehle. | Foto: NPK

„Bohužel stále přibývá pacientů s vážnými poruchami ledvin, které když přestanou fungovat, neodvádí se z krve do moči a dále pak z těla ven nadbytečné a v podstatě toxické látky. Tito pacienti jsou pak závislí na dialýze, která se ale zatím v Čechách poskytuje převážně přístrojově a pacienti na ni musí jezdit třikrát týdně zpravidla do nemocnice, kde tráví včetně cesty šest až sedm hodin,“ popsal primář interního oddělení Klatovské nemocnice Jan Vachek s tím, že přístrojová hemodialýza „očišťuje“ přímo krev. Peritoneální dialýza funguje jinak. Pacient ji po zaškolení provádí doma sám – v čase, který mu vyhovuje. Dojíždí zpravidla jen jednou měsíčně na kontroly. Jinak může být doma, chodit do práce, klidně i cestovat.