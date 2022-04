Klatovy skupina reprezentovala celkem se sedmi choreografiemi. První se ukázala nejmladší děvčata s choreografií Little fighters, která i přes velké oslabení dosáhla na zlatou příčku.

Děvčata o pár let starší s choreografií Shake It! se umístila na 3. příčce. „Dále se ukázala nejstarší děvčata s choreografiemi Help! a M-Team, která vybojovala krásné zlaté příčky. Posledními šly na řadu sóla a dua. Duo Simona Bošková a Eliška Kauerová vytančilo 1. místo, solo Angel v podání Gábiny Andreiové rovněž získalo 1. místo a sólo Vlaďky Černé krásné 3. místo,“ uvedla trenérka skupiny Adéla Ženatá a dodala: "Všechny tanečnice si ze soutěže berou cenné zkušenosti na další soutěž a mezinárodní finále, kde budeme bojovat o nejvyšší příčky. Děkuji všem za podporu a dětem ještě jednou gratuluji k výkonům a umístění."

