Taneční skupina Diamond dance Klatovy se účastnila během covidového lockdownu, mezinárodní soutěže od Mia Festivalu, která nesla název ONLiDANCE jaro 2021.

Děvčata z Diamond Dance Klatovy při soutěžích. | Foto: Foto: archiv

"Během jarních semifinálových kol se děvčata pokoušela probojovat do velkého finále. Přesněji šlo o dvě sólové choreografie – v podání pětileté Gábinky Andreiové s choreografií Odvážná Gábinka a desetileté Nelči Bamburové s choreografií It ‘s me, Nela! Dále šlo o skupinovou choreografii s názvem HELP!, kterou předvedla naše juniorská skupina. Většinou si děvčata "odvážela" medailové pozice. Dokonce nám dvě sestavy postoupily do velkého finále. I tady holky předvedly výborné výkony – mají zlato a bronz," pochvalovala trenérka skupiny Adéla Ženatá.