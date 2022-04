Celkem děvčata přivezla sedm medailí z kategorií hobby i profi. Všechny choreografie se kvalifikovali na mezinárodní finále, které se bude konat v Praze a okolí v květnu a srpnu. „Chtěla bych poděkovat všem tanečníků, rodičům, organizačnímu týmu a městu Klatov za podporu,“ dodala Ženatá.

Umístění jednotlivých choreografií:

Angel (sólo Gábiny Andreiové – 6 let) – 1. místo

Try (sólo Vlaďky Černé – 14 let) – 2. místo

Star (sólo Lindy Mášové – 8 let) – 2. místo

Flashdance (duo Simony Boškové a Elišky Kauerové – 4 a 5 let) – 1. místo

Little fighters (skupinová choreografie – děti ve věku od 3 do 7 let) – 1. místo

M-Team (skupinová choreografie – tanečnice ve věku od 12 let) – 4. místo

Help! (skupinová choreografie – tanečnice ve od 12 do 15 let) – 1.místo

Shake It! (skupinová choreografie – tanečnice ve věku od 7 do 12 let) – 1. místo

