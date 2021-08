„Nový oxymetr už slouží na porodních sálech k monitoraci pulsu a saturaci kyslíku čerstvě narozených dětí a využíván je také také k novorozeneckému screeningu vrozených srdečních vad před propuštěním miminek do domácí péče,“ popsala vrchní sestra dětského oddělení Klatovské nemocnice Gabriela Kubíková s tím, že screening srdečních vad je jedním ze základních a velmi důležitých novorozeneckých screeningů. Nemocnice jej provádí u každého miminka.

Pulsní oxymetr.Zdroj: Foto: NPK

Oddělení přístroj získalo díky příspěvků, kdy návštěvníci nemocnice přispěli v lékárně nákupem reflexní pásky fondu nebo darovali libovolnou částku do prosklené kasičky. Za poslední půlrok se takto podařilo získat 35 tisíc korun. Rozdíl v ceně doplatil fond. Pacienti a návštěvníci nemocnice takto mohou přispívat i nadále a dětské oddělení může pak nakoupit další přístroje i v následujících letech. V minulosti už takto byly pořízeny například monitory vitálních funkcí nebo fototerapeutické lampy. „Prostředky ze sbírky zůstávají vždy v dané nemocnici, kde se vyberou, a putují vždy na konkrétní nákup nebo projekt na dětské oddělení. To si vždy samo vybere, co potřebuje pořídit,“ sdělil ředitel fondu Jan Fischer.

Nadační fond Kapka naděje založila v roce 2000 s cílem podporovat léčbu dětských onkologických pacientů Vendula Pizingerová (dříve Svobodová). Její dcera totiž v roce 1998 onemocněla těžkou formou leukémie a později jí podlehla. Z počátku fond podporoval jen hematologické a onkologické pracoviště pražského Motola. Po roce 2002 postupně rozšířil svoji pomoc i na dětská onkologická pracoviště dalších nemocnic a později obecně na dětská oddělení a to včetně regionálních nemocnic. Za 21 let existence již fond respektive jeho dárci pomohli částkou přesahující 200 milionů korun. „V současné době pomáháme ve více než 50 nemocnicích po celé České republice a toto číslo dál roste. S nemocnicí v Klatovech jsme zahájili spolupráci v roce 2015,“ řekla zakladatelka a prezidentka Kapky Naděje Vendula Pizingerová.