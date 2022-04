Skupina je v provozu denně od 6 do 16 hodin s kapacitou 12 míst, která je plně využita, dokonce jsou děti v pořadníku. Novinkou je, že se do kolektivu personálu zapojil muž, který si práci s dětmi oblíbil. Dětská skupina Benjamínek je nejen pro děti nemocničního personálu. Chodí tam dětičky od 1 roku do 4 let. „Jsem ráda, že jsou zde všichni spokojení. I já jsem velmi spokojená, ať už se spoluprací se všemi i s prací personálu. Velkým přínosem u nás je individuálnější přístup, což je znát i na vývoji dětiček,“ dodala ředitelka Benjamínka, která má zároveň devět let soukromou mateřskou školu v Draženově u Domažlic a vloni nastoupila jako ředitelka mateřské školy ve Všerubech.

Oslavu dětské skupiny zpestřilo dětské divadlo Z Bedny, které pobavilo nejen nejmenší, ale i rodiče.

Nemocnice přistaví nové křídlo a urgentní příjem, plánuje i pavilon psychiatrie