Mikulášské balíčky, ale i velká auta na písek, stavebnice či dřevěné edukativní hračky převzala z rukou hejtmanky Ilony Mauritzové ředitelka Dětského domova Trnová Helena Tichá. Vzhledem k aktuální situaci došlo k předání dárků venku, bohužel bez přítomnosti samotných dětí.

„Jsem velmi ráda, že jsem mohla osobně poděkovat zaměstnancům domova v Trnové, kteří se starají o nejmenší děti. Bohužel mi situace nedovolila předat dárky přímo dětem. Věřím, že společně se všemi vychovatelkami si velká auta na písek a stavebnice užijí. Ze svého dětství vzpomínám právě na podobné hračky velmi ráda,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová.

„Paní Ilona Mauritzová není u nás poprvé. Jsme rádi, že si našla, i teď v době adventu, čas a přijela nás navštívit, tentokrát jako hejtmanka Plzeňského kraje, do jejíž gesce dětské domovy spadají. Dárky od Plzeňského kraje nás velmi potěšily,“ děkovala ředitelka zařízení Helena Tichá.

Dětský domov Trnová, který jako jediný domov spadá do oblasti zdravotnictví, se specializuje na děti předškolního věku, tj. děti od jednoho roku do šesti let. Přijímá však i děti mladší jednoho roku nebo starší šesti let, pokud u nich byl realizován odklad školní docházky. V současné době pečuje o 35 dětí.