Srdce s láskou darované. Tak se jmenuje celorepublikový projekt, do kterého se zapojily děti z Domu dětí a mládeže v Klatovech. Kromě mnoha malých srdíček vyrobily také jedno obrovské, které věnovaly městu.

Srdce s láskou darované dělalo radost i v Klatovech. | Foto: se svolením Ludmily Tomáškové

„O projektu Srdce s láskou darované jsme se dozvěděli úplně náhodou na facebookové stránce. Ihned jsme s dětmi začali přemýšlet, jak a čím udělat komu radost. Přišlo nám, že vnést lásku jen do jedné domácnosti by bylo málo, známe spoustu lidí, kteří by si toto srdce zasloužili,“ uvedla za soutěžní tým Ludmila Tomášková.

Děti, které se do projektu přihlásily, jsou z divadelního kroužku DUHA (Divadelní Umění Hravých Amatérů) a muzikálového kroužku MÚZA (Muzikálové Umění Začínajících Amatérů).

Školáka udala vlastní matka, musel před soud. Pomohlo to, už seká latinu

„Rozhodli jsme se vyrobit co nejvíce srdíčkových přívěsků, které následně rozneseme po Klatovech. Pro děti je to svým způsobem i cvičení v rámci kroužku, protože musí jednotlivé lidi oslovovat a vysvětlit jim celý projekt. Na každém přívěsku je napsáno ono poslání 'Mějte se rádi'. Něco nám však stále chybělo. I srdce z přívěsků musí přeci mít nějaký svůj střed. Po chvilce přemýšlení se tímto středem stalo srdce, které děti vyrobily z kartonu a barevného papíru. Je velké asi 1,5 metru a složené z jednotlivých dílků puzzle. Na těchto dílcích jsou významné části a složky Klatov, které jsou pro město důležité a jsou jeho nedílnou součástí. Společně s lidmi pak tvoří celek. Tedy srdce Klatov,“ popsala Tomášková.

Velké srdce předali zástupcům města. Převzal ho starosta Rudolf Salvetr a místostarostové Martin Kříž a Pavel Strolený a nyní je vystaveno ve výloze informačního centra na náměstí v Klatovech a dělá radost kolemjdoucím. Malá srdíčka se díky dětem rozletěla po celých Klatovech.

Po cyklostezce z Lub se až do příštího roku neprojede, musí se po objížďce

Celý kolektiv Domu dětí a mládeže v Klatovech naváže na tuto akci ještě 1. května, kdy budou po Klatovech roznášet keramická srdíčka, ta budou umístěna na stromy, ploty, cesty a budou dělat radost jejich nálezcům.

Do 10. dubna může veřejnost podpořit klatovské srdce na webu www.srdceslaskou.cz, kde probíhá veřejné hlasování, které určí TOP 10 z pohledu veřejnosti (nezávisle na porotě). Pro klatovské děti můžete hlasovat zde: https://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2022?search=klatovy&fbclid=IwAR1htWxkGWTyYAy5WEI6Xy_d7-3bUhWurio078vZfErm1ykI4SL7QxV7YKM

Soutěž bude vyhodnocena do 31. května. Slavnostní setkání vítězů se uskuteční v historických prostorách Poslanecké sněmovny PČR v Praze.