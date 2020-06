Změněné termíny poutí komplikují přejezdy provozovatelům atrakcí. Díky tomu si ale například děti v Sušici mohou užívat neplánovaně i mimo pouť.

Atrakce v Sušici. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Klatovský provozovatel Vlastimil Lagron tam postavil v areálu v Luhu několik atrakcí pro malé i větší. „Letos špatně vycházejí termíny, některé jsou volné, a tak je více prázdných víkendů. Někteří kvůli opatřením a rozvolňování pouť posouvají. Teď jsme v Sušici, protože byla pouť vedle v Dlouhé Vsi a nechtěli jsme přejíždět zpět do Klatov. Tak jsme se domluvili a dopřáli tak dětem potěšení,“ řekl Lagron. Povozit se tam můžete až do neděle 21. června. Ve všední dny od 14.30 do 19 hodin a o víkendu od 13 do 20 hodin.