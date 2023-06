Jak zabránit o prázdninách úrazům nebo jak při nich pomáhat? To se učily děti ve čtvrtek v areálu městských lázní v Klatovech, kde se konala akce Připrav se na prázdniny. Děti učili ti nejpovolanější – zástupci záchranných složek.

Preventivní akce Připrav se na prázdniny v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

„Jde o preventivní akci pro děti ze základních škol. Podílí se na ní Dopravní hřiště Šumava, Policie ČR, hasičský záchranný sbor a dobrovolní hasiči z Klatov, kteří přivezli i parní stříkačku. Připraveny jsou různé ukázky, zástupci policie a hasičů mluví o prevenci, jak by se děti měly chovat. Žáci mají možnost si prohlédnout výstroj policie, vybavení a vozidla hasičů. Nechybí první pomoc, resuscitace, obvazová technika, hry a jízda zručnosti na kole. V bazénu se konají ukázky záchrany a záchranářského sportu,“ uvedl ředitel Českého červeného kříže v Klatovech, který akci pořádal, Jiří Böhm.

Cílem akce je, aby se děti připravily na prázdniny, protože právě během nich se stává úrazů nejvíce. Měly by se díky akci umět lépe zachovat při úrazu či nejlépe mu především zabránit. „Nejčastějšími úrazy jsou během léta zlomeniny, odřeniny a bohužel i topení ve vodě,“ poznamenal Böhm, který rovněž působí jako plavčík, a tak upozornil na stále častější nešvary, které se v bazénech odehrávají. „S dětmi je to stále horší, blbnou, skáčou si na hlavy, neuvědomují si, jaké to může mít následky. Zbytečně také volají o pomoc, kdy musí vždy plavčík vyběhnout, protože neví, zda se skutečně něco děje, nebo jde jen o hru. V tu chvíli mu tak uniká pozornost na dalších místech, to dětem nedochází,“ řekl Böhm.

