"Do mateřských škol v Klatovech dnes přišlo 570 dětí, což je 70 % z celkového počtu zapsaných dětí. Do tříd se vrátil život zpátky tam, kde v únoru skončil. Děti se těšily především na své kamarády, na hračky a na paní učitelky. Potěšilo nás, že konečně otvíráme a jsme rádi, že povinné testování pro děti skončilo," uvedla ředitelka klatovských škol Jitka Luňáková.

Radost byla vidět u nejmenších dvouletých dětí i u větších, těšily se z toho, že jsou opět mezi svými kamarády a mohou si společně hrát. Nadšení neskrývaly ani učitelky. "Jsem ráda, že se nám opět děti vrátily. Je to hned vše veselejší. Hlavně vítáme, že nemusí mít roušky a nemusí se testovat. To si nedovedu v takovém počtu představit. Ona i komunikace s respirátorem, který máme my, je někdy obtížnější, děti špatně rozumí a nevidí, jak artikuluji," uvedla jedna z učitelek v mateřské škole ve Studentské ulici v Klatovech.

Na otázku dětem, jak se těšily do školky, většina radostně odpověděla, že hodně. "Těšil jsem se na hračky," zaznělo od chlapečka, "já na kamarády," připojila se holčička.