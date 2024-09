Pro děti byl na zámku připraven bohatý program. Součástí byly sportovní a dovednostní soutěže, malování na obličej, tvorba mega bublin, kouzelník, tvořivé dílničky, mini disco, animátorka, která s dětmi dováděla, a mnoho dalšího. Děti se mohly vydat na zámeckou stezku nebo si užít hobby horse závody, lovit kačenky v bazénu, jezdit s autíčky a podobně. Čekaly na ně i odměny.

Akce měla na zámku premiéru a tak se neobešla i bez žhavých diskuzí. Někteří rodiče si stěžovali, že vstupné pro dítě za 200 Kč a pro dospělého 100 Kč bylo velmi drahé. Jiní naopak reagovali, že na jiných akcí platí i mnohem více, jelikož v ceně vstupného na zámku byly všechny aktivity včetně tvoření a malování na obličej, jinde se za to platí zvlášť. A naopak vstupem na zámku rádi přispěli i na jeho opravu. „Líbí se mi tady, je to krásné prostředí a děti si to tady užívají. Jsme tady už dvě hodiny a ještě nepřiběhly, že by chtěly domů, že už je to nebaví. Za mě se jim to povedlo,“ řekla maminka Barbora Venclíková.

Majitel zámku Kamil Sýkora má vše jednoduché vysvětlení: „Nedostáváme na akce dotace a ani nejsme státní organizace. Vše platíme ze svého a ceny, které jsou dané, nepokryjí ani náklady na pořádání akcí. Jen pro doplnění, každé děcko dostalo knihu dle vlastního výběru v hodnotě kolem 150 Kč. Děkujeme a moc si vážíme lidí, kteří chápou situaci jaká je. Opravdu se snažíme ze všech sil zámek přivést zpět k životu a opravdu, opravdu to o zisku není.“