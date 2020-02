„Od roku 2006 je ZŠ Klatovy, Čapkova ulice zapojená do projektu Adopce na dálku, jehož podstatou je podpora vzdělávání dětí z velmi chudých oblastí světa. Finance na studium indického chlapce Vigneshwarana, který by se chtěl jednou stát policistou, získávají žáci naší školy prodejem vlastnoručních výrobků na předvánočním jarmarku. Letošní výtěžek opět převýšil potřebnou sumu na projekt, a tak se žáci znovu rozhodli zbývající finance použít ve prospěch Útulku pro zatoulané a opuštěné psy v Klatovech,“ uvedla učitelka Hana Rychtaříková.

V předešlých letech nakupovali do útulku granule a konzervy, tentokrát se zaměřili na praktickou stránku. Jelikož je v útulku potřeba průběžně provádět také udržovací práce a úklid. Rozhodli se, že práci vedoucí útulku Miloslavě Šeflové zjednoduší a zakoupili stínící tkaniny na plot a AKU prořezávač větví. „V budoucnu bychom rádi přispěli na tolik potřebné zastřešení venkovních kotců. Nejen při bouřích, jakou byla Sabine, je každodenní plachtování jednotlivých kotců komplikované, avšak nezbytné. Také v létě, kdy teploty každoročně šplhají výš a výš, by bylo více než příjemné situaci vyřešit šikovným projektem. Věříme, že se nám společně podaří pomoci i v tomto směru. Paní Šeflové, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, děkujeme nejen za knihu Takové psí pokecání, při jejímž čtení jistě nezůstane jedno oko suché, ale také za péči o psy, do níž vkládá celé své srdce,“ dodala učitelka.