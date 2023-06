Západočeská univerzita v Plzni se téměř po roce vrátila do Klatov, aby zaplnila náměstí Míru vědou a technikou. Náměstí totiž ve čtvrtek patřilo Dnům vědy a techniky a zájem dětí byl obrovský.

Dny vědy a techniky v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

V jedenácti stáncích se za Západočeskou univerzitu představila Fakulta pedagogická, Fakulta strojní, Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická i Fakulta zdravotnických studií. Nechybělo ani výzkumné centrum NTC a Odbor celoživotního vzdělávání.

K vidění byla například expozice Zajímavá chemie, kde byly představeny vybrané experimenty. Strojařina v akci! zase nabídla pohled do světa techniky a strojírenství a v expozici Pro život a pro zdraví se žáci nejen naučili základům první pomoci, ale také se dozvěděli, jak předcházet zraněním a onemocněním, a prohlédli si sanitku. Návštěvníci a návštěvnice se rovněž dozvěděli, jak vzniká hudba, co jsou a co umí chytré textilie, jak se kreslí s pomocí umělé inteligence, co všechno dokáže vytisknout 3D tiskárna, jak se vyvíjely počítače a jaké hry se na nich daly hrát. Vše doplnily rébusy, hlavolamy, netradiční stolní hry, soutěže o ceny.

Zpestřením byla hravá vědecká expozice, kterou z Plzně dovezlo science centrum Techmania, experimenty předvedli také zástupci místního gymnázia.

Zdroj: Daniela Loudová