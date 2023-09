„Viděli jste to? Já jsem se trefil!“ jásá malý chlapeček, jemuž se právě podařilo splnit jednu z disciplín, které na něj i na další děti čekaly při Pohádkovém lese, jejž již tradičně pořádá ve Štěpánovicích u Klatov tamní Klub žen.

Pohádkový les ve Štěpánovicích u Klatov. | Video: Deník/Milan Kilián

Letošní ročník byl nazvaný Z pohádky do pohádky, a tak kluky i holčičky na stanovištích vítali Pat a Mat, čarodějnice, Rumcajs, Manka i Cipísek, Červená karkulka s vlkem, babičkou a myslivcem, Křemílek s Vochomůrkou, princezna ze mlejna či loupežníci. Všichni pro ně měli nachystány různé úkoly.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Děti zavítaly ale i do perníkové chaloupky, kde dostaly něco na zub a také si vyzkoušely, jaké je to, zajet na lopatě do pece, či do pekla, kde byly všechny pečlivě zváženy. Mnohé slíbily, že se polepší, čemuž rodiče bedlivě naslouchali. Za svoji snahu bylo všech více než 120 malých účastníků odměněno, nechyběl samozřejmě ani tradiční a oblíbený párek v rohlíku.

První zářijový víkend patří jako tradičně v Sušici pouťovému veselí