Házením petard na psa se baví zatím neznámé děti v Tajanově nedaleko Klatov. Zvíře jen za poslední dva týdny dvakrát zranili, muselo být ošetřeno u veterináře. Manželé jsou zoufalí, obrátili se už i na policii. Navíc velkým rizikem je, že pes na toho, kdo na něj petardy hází, zaútočí. Podle odborníků by následky byly fatální.

Kavkazského pasteveckého psa jsme si pořídili asi před rokem a půl jako štěně. Důvodem bylo, že se tu kradlo, a nějaký voříšek nemá cenu. Zloděje odradí jen větší plemeno,“ uvedla Jitka Králová-Richterová. Dodala, že Bobísek, jak mu říkají, od té doby pořádně vyrostl, dnes má 57 kg. I přes svoji velikost není podle svých majitelů nijak agresivní. Třeba od pošťáků se nechává drbat za ušima. Štěká jen někdy, zejména když jdou kolem pejskaři s hárající fenou. A jednou utekl otevřenými vraty a pokousal jiného psa. Důvod mstít se mu ale podle Králových nikdo nemá.

„Poprvé se náš pes stal obětí útoku asi před rokem. Později na kameře jsme našli, že kolem šli dva muži, kteří vedli kolo s blikačkou, a jeden z nich na Bobíska vystřelil z plynové pistole. Měl tehdy vypálený trychtýř na zádech. Od té doby pes úplně šílí, když vidí červenou blikačku,“ popsal Josef Král. Dodal, že to šlo ale o útok ojedinělý. Pravidelné začaly podle Králových někdy vloni v listopadu. Domnívají se, že je mají na svědomí děti, které se přikradou zadem a poté hází po psu petardy. Už je i zahlédli. „Děje se to většinou o víkendech, tak jednou za týden až dva. Původně jsme tomu nevěnovali až takovou pozornost, ale za poslední dva týdny nám psa hned dvakrát zranili, na zádech a na hrudi. Je to evidentně následek útoků rachejtlí, pozůstatek jedné jsem našla na dvorku na místě, kde pes lehává,“ doplnila jeho manželka s tím, že pes po druhém zranění nepřijímal potravu, byl letargický, proto museli vyhledat veterináře.

Podle manželů Králových i vedoucí klatovského útulku pro zatoulané a opuštěné psy Miloslavy Šeflové jde nejen o týrání psa, ale je tu i obrovské riziko, že zvířeti, které bylo vychováno na hlídání stád a je schopné zabít i velkou šelmu, dojde trpělivost a může házeče petard napadnout a usmrtit. „Pastevečtí psi mají obrovskou trpělivost, ale paměť mají ještě větší. Reálně hrozí, že pokud si zafixuje toho, kdo mu ubližuje, a dostane se ven, budou následky fatální,“ varovala Šeflová.

Případem už se zabývá i policie, které manželé Královi vše oznámili.