V úseku hlavní silnice z Horažďovic na Sušici je plánovaná také oprava živičného povrchu. „Současné autobusové zastávky v Bojanovicích jsou přístupné jen chůzí při krajnici na frekventované okresní silnici. Není nic neobvyklého, když kolem dětí, kteří jdou na autobus, jezdí v těsné blízkosti nákladní automobily devadesátikilometrovou rychlostí. V úseku zastávek je také poměrně špatný rozhled ve směru od Horažďovic, kde se nachází táhlá zatáčka, která dovoluje řidičům překračovat povolenou rychlost, a o průjezdu automobilů je přecházející chodec často upozorněn až pískáním pneumatik,“ řekl starosta Rabí Miroslav Kraucher.

Tragická událost

Z pohledu starosty obce je výstavba nových autobusových zastávek zásadní věc pro zlepšení bezpečnosti chodců i dopravy kolem Bojanovic. S daným místem je spojena i tragická událost. „Při přecházení v místě současných zastávek došlo v roce 1991 k usmrcení dítěte a později k jednomu zranění. Jestli někomu přijde tato oběť malá, tak je to jen díky rodičům, kteří si vozí děti do škol sami, i přes vynikající obslužnost hromadné dopravy. Často zde dochází i k nehodám vozidel,“ sdělil důvody pro nutnost oprav starosta.

Mnoho pokusů

Město Rabí se pokoušelo již několika záměry zajistit dostupnost zastávek bezpečnou cestou. Vše selhalo. Bylo to otázkou mnoha kompromisů. I přes nedávný pokus, kdy byly prodány obci pozemky ke zřízení cesty, to opět nevyšlo. Starosta ale nic nevzdával a nakonec se řešení našlo. „Společně se Správou a údržbou Plzeňského kraje stojíme u řešení, které na mnoho let ovlivní tuto malou obec. Zřízení intravilánu, místa pro přecházení, osvětlení a autobusových zastávek, přístupných po pozemcích v majetku města, je výsledek, za který stojí poděkovat také zastupitelům. Nové autobusové zastávky budou konečně přístupné a snížená rychlost v úseku 400 metrů zbrzdí řidiče cestou na Šumavu pouze o 12 vteřin,“ představil řešení Kraucher.

Náklady na stavbu jsou ze strany Správy a údržby silnic cca 11 milionů Kč a ze strany města 2,2 milionu Kč.