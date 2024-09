Během noci se vyskytly srážky na většině území ve formě občasného deště. „Dnes se těžiště srážek přesune na jih a jihozápad území, zejména na Šumavu a do Novohradských hor, kde by mohlo lokálně za dnešek napršet 50 až 70 mm, včetně zítřka až kolem 80 mm srážek, to platí pro Šumavu. Zítřkem by zároveň měla tato výrazná srážková epizoda končit,“ informovali v pondělí ráno pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu.

V pondělí ráno dosáhla prvního povodňového stupně hladina Úhlavy v Tajanově u Klatov, dle předpovědí by ale mohla vystoupat až k třetímu stupni. Situace na tocích je pravidelně monitorována, zásoba pytlů a potřebného zabezpečení pro případnou druhou vlnu je připravena. „Snažíme se být připraveni a zdá se, že první vlnu jsme zvládli. Už nyní bych však rád poděkoval všem, kteří pomáhají – hasičům, dobrovolným i profesionálním, pracovníkům našich organizací a kolegům z povodňové komise. Vyhráno ještě není, voda je zatím, díkybohu, trochu hodnější, než jsme čekali… tak snad. Držíme palce těm, kteří to mají podstatně horší,“ sdělil místostarosta Klatov Václav Chroust.

Otava v Sušici byla na prvním stupni rovněž, ale v pondělní ráno začala klesat. Přesto stále dle předpovědí hrozí, že by mohla opět přesáhnout i třetí stupeň, ale ne již takové výšky jako v sobotu. I Otava je pod neustálým dohledem a monitorována.

Na prvním stupni je také Klabava v Hrádku a Nové Huti na Rokycansku. I zde hrozí, že by mohly toky dosáhnout třetího povodňového stupně.