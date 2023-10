Pamětní deska Josefě Nocarové, odhalená v sobotu v Plánici, připomíná těžký život matky československého vojáka, parašutisty Bohuslava Nocara, rodáka z Plzně. Působil jako zahraniční úředník firmy Baťa v Trinidadu, přesto se rozhodl bojovat. Deska bude rovněž symbolickou připomínkou utrpení matek, jejichž děti se staly obětí válek.

Odhalení pamětní desky Josefě Nocarové v Plánici. | Video: Deník/Daniela Loudová

Bohuslav Nocar byl příslušník paraskupiny Silica-North, který dne 11. září 1944 padl při nasazení v severní Itálii. Před 2. světovou válkou pracovala Josefa Nocarová v obchodním domě firmy Baťa v Plzni, kde se vyučil také její syn Bohuslav. Ten se postupně vypracoval a po absolvování obchodní školy a praxe v Londýně a New Yorku působil jako zahraniční úředník firmy Baťa v Trinidadu. V roce 1939 se dobrovolně přihlásil do československé zahraniční armády, kde mimo jiné působil jako instruktor výcviku a zbrojař. Dne 11. září 1944 byl z letiště v Brindisi odeslán do akce v rámci paraskupiny Silica-North. Letoun však narazil do skalního masivu v prostoru Biella-Domodosolla a všichni na palubě zahynuli. Bohuslav Nocar zemřel společně s dalším čs. parašutistou Rudolfem Hrubcem, rodákem z Bernartic u Písku. Společně jsou pohřbeni na britském vojenském hřbitově v Miláně.

„Pamětní deska odhalená Josefě Nocarové v Plánici připomíná těžký život matky československého vojáka. Paní Nocarová se po jeho odchodu do zahraničí stáhla z velké Plzně, kde to pro ni mohlo být jako pro matku člověka, který odešel z protektorátu, velmi nebezpečné. Nastěhovala se do Plánice a zde čekala na to, jak válka dopadne, co se stane s jejím synem. V roce 1945 se v Plánici sice dočkala svobody, nového svobodného Československa, ale zároveň se zde dozvěděla zdrcující zprávu, že její syn se už nikdy domů nevrátí,“ řekl historik Lukáš Kopecký a dodal: „Právě pamětní deskou na domě, kde dlouhá léta žila paní Nocarová, chceme připomenout hrdinství matek, statečnost Bohuslava Nocara a v dnešní ne úplně snadné době chceme ukázat, že tahle země měla spoustu hrdinů, které jsme dodnes téměř neznali jménem, ale které je nutné si naprosto zásadně připomínat.“

Vzpomínku desítky lidí věnovaly také vojákům, kteří umřeli během výkonu své služby či na zahraničních misích.

Celá akce začala seskokem parašutistů v Plánici a zakončena byla přednáškou historika Lukáše Kopeckého.

Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Odhalení pamětní desky a organizaci pietního aktu zajišťovala Československá obec legionářská, Jednota Plzeň a vedení města Plánice ve spolupráci s historikem a pedagogem Lukášem Kopeckým a dále 4. brigádou rychlého nasazení „Obrany národa“ se sídlem v Žatci a Aeroklubem Plzeň Bory.