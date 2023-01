V centru města mezi obchody s dlouhou tradicí patří například drogerie, obchod s potravinami na rohu, trafika, obchod Baťa. Další jsou v ulici Kpt. Jaroše - masna, ovoce-zelenina, fotograf a také již zmiňované železářství a kuchyňské potřeby. Tam ale kolemjdoucí překvapil leták. „Když něco potřebuji do kuchyně, tak tam jdu. Manžel pro šroubky a podobné věci také jinam nechodil. Ale před pár dny jsem šla kolem a překvapila mě cedule, že se bude obchod pronajímat. Tak mě to rozesmutnělo. Protože to tady funguje, co pamatuji, a že už mi je řádka let. Je to škoda, tady se sehnalo vše, od hrabla na sníh po prkénko. Byl to takový ještě tradiční obchod, jaké bývaly dříve,“ řekla Klatovanka Růžena Sedláková. Není jediná, kdo bere obchod jako něco, co už k městu neodmyslitelně patří.