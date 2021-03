Marie Bubeníková z Dlouhé Vsi je velmi akční ženou a jednou z jejích zálib je také otužování.

Marie Bubeníková se ráda otužuje. | Foto: archiv

„Otužuji se již deset let a vždy, když vylezu ze studené vody, připadám si jako po droze, nabuzená, vysmátá. Do vody lezu celý rok, začala jsem na své jarní narozeniny lézt do potoka, pak mi to bylo málo a stále jsem přidávala dny ve studené vodě, až to dopadlo takto. Je to skvělé a doporučuji to každému,“ řekla Bubeníková, která se neváhá ponořit i do vody, kde plavou ledové kry.