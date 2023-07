Chcete poznat práci policie? Vyzkoušet si třeba, jaké to je, když vám berou otisky prstů? Nebo si zblízka prohlédnout policejní výstroj či výzbroj? A chtěli byste nahlédnout do zákulisí natáčení seriálu Policie Modrava?

Režisér Jaroslav Soukup. | Foto: archiv

Pak máte jedinečnou šanci. V sobotu 8. července totiž pořádá klatovské okresní policejní ředitelství den otevřených dveří, jehož součástí bude mimo jiné i beseda s režisérem a jedním ze známých herců.

„Den otevřených dveří na adresa Plzeňská 90, Klatovy se bude konat od 10 do 15 hodin. Je určen pro širokou veřejnost a samozřejmě zdarma,“ uvedla za policii Martina Korandová s tím, že příchozí se mohou těšit na výstroj a výzbroj policistů, vozový park, poznají práci jednotlivých oddělení, pro děti budou připraveny soutěže, přijede také BESIP tým. Otevřena bude i četnická stanice a velkým lákadlem je, že lidé se budou moci nejen podívat do místnosti, kde se natáčel úspěšný seriál Policie Modrava, ale je pro ně i připravena beseda, na níž přijede i režisér Jaroslav Soukup. Ten už se těší na místa, kam se v letech 2008 až 2021 se štábem opakovaně vracel. „Moc rád na to vzpomínám, protože ředitel Jan Myslivec nám maximálně vyšel vstříc a umožnil po celá ta léta hladké natáčení. Prostě, cítili jsme se tam jako doma. Z toho důvodu jsem rád přijal pozvání na besedu s návštěvníky dne otevřených dveří. Přijede se mnou také „major Koutný“, skvělý herec a můj přítel Jaroslav Satoranský, a také bývalý vedoucí obvodního oddělení policie v Kašperských Horách Jaromír Vaněk. V jeho kanceláři v prvním patře a přilehlé služebně jsme natočili všechny díly seriálu a Jaromír měl s námi svatou trpělivost,“ zve režisér Soukup.

